Basketball-Landesliga: BC Vogtland feiert deutlichen Heimerfolg gegen Zwickau

Plauen
Mit 92:67 setzten sich die Vogtländer gegen den BC Zwickau durch und zeigten damit eine gute Reaktion nach der unglücklichen Niederlage gegen Wurzen.
Die Landesliga-Basketballer des BC Vogtland haben das zweite Saisonspiel für sich entschieden. Nach dem knappen 72:74 zum Auftakt gegen den BBV Wurzen setzten sie sich am Sonntagabend vor stimmungsvoller Kulisse souverän mit 92:67 gegen den BC Zwickau durch. Die Anfangsphase war von starker Verteidigungsarbeit beider Teams geprägt, so dass nach...
