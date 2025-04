Basketball-Landesliga: Jößnitzer Frauen können 2. Platz absichern

Auswärtsfahrten haben die beiden vogtländischen Teams in der Basketball-Landesliga am Sonntag vor sich. Die Männer des BC Vogtland müssen nach Görlitz, die Frauen der SG Jößnitz nach Leipzig.

Gleich zweimal „Dritter gegen Zweiter“ heißt es am Sonntag in den Basketball-Landesligen. In der Abstiegsrunde der Männer tritt der BC Vogtland als Zweitplatzierter beim Görlitzer BC an. Tipp-off in der Neißestadt ist um 11 Uhr. Bei den Frauen tritt das Team der SG Jößnitz (2. Platz) zum letzten Saisonspiel bei den Leipzig Lakers II an....