Basketball-Landesliga: Junges Team des BC Vogtland verpasst knapp die Überraschung

Zum Saisonauftakt mussten sich die Vogtländer dem erfahrenen Team des BBV Wurzen hauchdünn geschlagen geben. 72:74 stand es nach vier spannenden Vierteln aus Sicht der Hausherren.

Alles war angerichtet für einen interessanten Saisonauftakt in der Basketball-Landesliga. Der BC Vogtland konnte erstmals mit einem vollen Kader von zwölf Spielern antreten, darunter zahlreiche Nachwuchstalente aus der U 18 und U 20. Mehr als 100 Fans waren in der Kurt-Helbig-Sporthalle. Und der Gegner war kein Geringerer als die erfahrene...