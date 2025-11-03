Basketball-Landesliga: Kampf des BC Vogtland wird nicht belohnt

Gegen den BBV Leipzig Eagles mussten sich die Vogtländer knapp geschlagen geben. Trotz einer spektakulären Aufholjagd jubelten am Ende die Gäste.

Die Landesliga-Basketballer des BC Vogtland haben am Samstagabend ein intensives Spiel gegen den BBV Leipzig Eagles knapp mit 70:76 (33:38) verloren. In einem Spiel, das stark von den Defensivreihen geprägt war, kämpften beide Teams um jeden Punkt. Während die Gäste im dritten Viertel zwischenzeitlich zweistellig führten, kämpfte sich der BC...