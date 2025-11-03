Basketball-Landesliga: Kampf des BC Vogtland wird nicht belohnt

Plauen
Gegen den BBV Leipzig Eagles mussten sich die Vogtländer knapp geschlagen geben. Trotz einer spektakulären Aufholjagd jubelten am Ende die Gäste.
Die Landesliga-Basketballer des BC Vogtland haben am Samstagabend ein intensives Spiel gegen den BBV Leipzig Eagles knapp mit 70:76 (33:38) verloren. In einem Spiel, das stark von den Defensivreihen geprägt war, kämpften beide Teams um jeden Punkt. Während die Gäste im dritten Viertel zwischenzeitlich zweistellig führten, kämpfte sich der BC...
