Basketball-Spektakel in Plauen: 3x3-Nationalspieler sind nicht aufzuhalten

Die Erwartungen der Organisatoren wurden weit übertroffen. Zum zweiten Mal ist am Wochenende in Plauen ein Qualifikationsturnier zur Deutschen Meisterschaft in der mittlerweile olympischen Basketball-Variante 3x3 ausgetragen worden. Das Ticket für die Finale in Düsseldorf sicherte sich das Profiteam "Rock on & Namasté" im Endspiel gegen eine rein...