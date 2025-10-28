Basketballer des BC Vogtland feiern Heimerfolg in intensivem Duell gegen Dresden

Gegen den BC Dresden III drehten die Vogtländer im Schlussviertel einen Rückstand zum Sieg und feierten die ersten Punkte der noch jungen Landesligasaison. Auch die Frauen fuhren den ersten Sieg ein.

Erster Sieg im vierten Spiel: Die Landesliga-Basketballer des BC Vogtland haben sich am Samstagabend einen hart erkämpften 71:65 (26:27)-Heimsieg gegen den BC Dresden III erkämpft. In einem von Beginn an intensiven, zunächst defensiv geprägtem Duell lag der BCV vor dem Schlussviertel noch mit neun Punkten hinten. Erst in den letzten... Erster Sieg im vierten Spiel: Die Landesliga-Basketballer des BC Vogtland haben sich am Samstagabend einen hart erkämpften 71:65 (26:27)-Heimsieg gegen den BC Dresden III erkämpft. In einem von Beginn an intensiven, zunächst defensiv geprägtem Duell lag der BCV vor dem Schlussviertel noch mit neun Punkten hinten. Erst in den letzten...