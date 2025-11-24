Basketballer des BC Vogtland landen Überraschungscoup

Plauen
Die Vogtländer, bisher Tabellenschlusslicht der Landesliga, setzten sich beim bisherigen Zweiten aus Wurzen durch.
Die Landesliga-Basketballer des BC Vogtland haben am Samstagabend ein starkes Ausrufezeichen gesetzt. Mit einem 71:64-Sieg beim BBV Wurzen (bisher auf dem 2. Platz) bezwangen die Vogtländer eines der erfahrensten und bisher stärksten Teams der Liga. „Das war ein ganz wichtiger Sieg – und hier gewinnt man nicht zufällig. Die Jungs haben Herz...
