Regionale Nachrichten und News
Symbolbild.
Symbolbild. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Plauen
Basketballer des BC Vogtland landen Überraschungscoup
Von Steffen Bandt
Die Vogtländer, bisher Tabellenschlusslicht der Landesliga, setzten sich beim bisherigen Zweiten aus Wurzen durch.

Die Landesliga-Basketballer des BC Vogtland haben am Samstagabend ein starkes Ausrufezeichen gesetzt. Mit einem 71:64-Sieg beim BBV Wurzen (bisher auf dem 2. Platz) bezwangen die Vogtländer eines der erfahrensten und bisher stärksten Teams der Liga. „Das war ein ganz wichtiger Sieg – und hier gewinnt man nicht zufällig. Die Jungs haben Herz...
