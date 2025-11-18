Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Symbolbild. Bild: Ash - stock.adobe.com
Symbolbild. Bild: Ash - stock.adobe.com
Plauen
BC Vogtland feiert in der Basketball-Landesliga den zweiten Saisonsieg
Von Steffen Bandt
Mit 76:69 setzten sich die Vogtländer gegen den USC Leipzig IV durch. Vor allem die Defensive wusste dabei zu überzeugen.

In der Basketball-Landesliga haben die Männer des BC Vogtland das Kellerduell gegen den USC Leipzig IV mit 76:69 (39:32) für sich entschieden. Die Vogtländer bleiben Tabellenschlusslicht, halten aber nach dem zweiten Saisonerfolg Anschluss. In einem über weite Strecken zähen Spiel hatten die Gastgeber lange mit vielen Fehlern und...
