Beim Pokalturnier im Beachvolleyball geht es am Samstag im Oelsnitzer Freibad wieder hoch her.
Beim Pokalturnier im Beachvolleyball geht es am Samstag im Oelsnitzer Freibad wieder hoch her. Bild: Thomas Gräf
Beim Pokalturnier im Beachvolleyball geht es am Samstag im Oelsnitzer Freibad wieder hoch her.
Beim Pokalturnier im Beachvolleyball geht es am Samstag im Oelsnitzer Freibad wieder hoch her. Bild: Thomas Gräf
Oberes Vogtland
Beachvolleyball: Zauberkugel-Tag im Oelsnitzer Freibad beginnt erst mal sportlich
Von Thomas Gräf
Zehn Hobbymannschaften aus Oelsnitz und Umgebung kämpfen am Samstag im Freibad Elstergarten um den Zauberpokal, der jetzt Villmann-Security-Cup heißt.

Zehn Freizeitmannschaften spielen am Samstag im Oelsnitzer Freibad Elstergarten um den Zauberpokal im Beachvolleyball, der nun Villmann-Security-Cup heißt. Turnierbeginn ist um 9 Uhr. Titelverteidiger ist die Mannschaft aus der Oelsnitzer Siedlung, die im Vorjahresfinale die Vertretung des Ausrichters Zauberkugel besiegt hatte. Vor zwei Jahren...
