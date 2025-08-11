Beachvolleyball: Zauberkugel-Tag im Oelsnitzer Freibad beginnt erst mal sportlich

Zehn Hobbymannschaften aus Oelsnitz und Umgebung kämpfen am Samstag im Freibad Elstergarten um den Zauberpokal, der jetzt Villmann-Security-Cup heißt.

Zehn Freizeitmannschaften spielen am Samstag im Oelsnitzer Freibad Elstergarten um den Zauberpokal im Beachvolleyball, der nun Villmann-Security-Cup heißt. Turnierbeginn ist um 9 Uhr. Titelverteidiger ist die Mannschaft aus der Oelsnitzer Siedlung, die im Vorjahresfinale die Vertretung des Ausrichters Zauberkugel besiegt hatte. Vor zwei Jahren...