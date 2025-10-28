Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Fabian Gering freut sich über seinen Sieg beim Halbmarathon-Rennen des Glauchauer Herbstlaufs. Bild: Andreas Kretschel
Fabian Gering freut sich über seinen Sieg beim Halbmarathon-Rennen des Glauchauer Herbstlaufs. Bild: Andreas Kretschel
Plauen
Beim 38. Glauchauer Herbstlauf: Im Halbmarathon gehen beide Siege ins Vogtland
Von Monty Gräßler
Fabian Gering aus Plauen und Anne Gabriel aus Weischlitz haben sich als Schnellste auf der 21,1-Kilometer-Distanz erwiesen. Insgesamt hatte der Wettkampf so viele Teilnehmer wie noch nie angezogen.

Der 38. Glauchauer Herbstlauf ist am Sonntag mit zwei vogtländischen Erfolgen auf der Halbmarathon-Strecke zu Ende gegangen. Bei den Männern sicherte sich der gebürtige Plauener Fabian Gering den Sieg über 21,1 km. Im 310-köpfigen Starterfeld verwies der seit kurzem in Chemnitz wohnende und als Lehrer arbeitende Ultralauf-Spezialist in...
Mehr Artikel