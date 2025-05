Beim Leichtathletik-Teamwettkampf des LAV Reichenbach strahlte nicht nur die Sonne

Insgesamt 13 vogtländische Mannschaften wollten es am Sonntag am Wasserturm wissen. Die Gewinner kamen dieses Jahr aus Reichenbach und Theuma.

Das Stadion am Wasserturm ist am Sonntag über zwei Stunden zum Schauplatz spannender Leichtathletikwettkämpfe geworden. 13 Teams der Altersklassen U 8 und U 10 traten in vier Disziplinen im Rahmen der Kreis-Kinder- und Jugendspiele gegeneinander an. In der U 8 sicherte sich Gastgeber LAV Reichenbach den Sieg nach 30-Meter-Sprint,...