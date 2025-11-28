Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Foto zeigt Sebastian Hendel (links) bei einem 10-Kilometer-Straßenlauf im April in Herzogenaurach.
Das Foto zeigt Sebastian Hendel (links) bei einem 10-Kilometer-Straßenlauf im April in Herzogenaurach. Bild: Imago
Das Foto zeigt Sebastian Hendel (links) bei einem 10-Kilometer-Straßenlauf im April in Herzogenaurach.
Das Foto zeigt Sebastian Hendel (links) bei einem 10-Kilometer-Straßenlauf im April in Herzogenaurach. Bild: Imago
Reichenbach
Beim Valencia Marathon: Wie Sebastian Hendel aus einem durchwachsenen Jahr doch noch ein gutes machen will
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der 29-jährige Reichenbacher war beim Berlin Marathon im September vorzeitig aus dem Rennen ausgestiegen. Das nahm er sportlich: Aus dem anfänglichen Frust ist längst neue Motivation geworden.

Auf die Erfahrung, ein Marathonrennen erstmals nicht ins Ziel gebracht zu haben, hätte Sebastian Hendel gerne verzichtet. Doch da mussten selbst die ganz Großen der Szene schon durch. Insofern war für den Reichenbacher der vorzeitige Ausstieg beim Berlin Marathon im September ohne Frage zwar ärgerlich. „Ich hatte nach 25 Kilometern mein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.09.2025
4 min.
Nach Husarenstück beim Berlin Marathon 2024: Warum Sebastian Hendel diesmal mit Optimismus und Respekt zugleich startet
Im September 2024 ließ Sebastian Hendel als bester Deutscher beim 50. Berlin Marathon aufhorchen. Er absolvierte die 42,195 Kilometer in 2:07:33 Stunden.
Der Reichenbacher gibt vier Tage vor dem Rennen interessante Einblicke. Er spricht über Rekorde in der Vorbereitung, die Tücken des gestiegenen Medieninteresses und seinen Plan für Sonntag.
Monty Gräßler
18:07 Uhr
2 min.
„Anfeindungen und Beschwerden“: Bürgermeister im Vogtland spricht über Rücktrittsgründe
Triebels ehrenamtlicher Bürgermeister Udo Seeger tritt zum Jahresende zurück.
Es sind nicht allein gesundheitliche Ursachen, die Udo Seeger (68) sein Ehrenamt zum Jahresende niederlegen lassen. Auch die Kommunalaufsicht des Landratsamtes ist involviert.
Ronny Hager
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
18:16 Uhr
5 min.
Zschäpe soll nicht nur gegen ihre beste Freundin auspacken
Susann E., die Vertraute der NSU-Terroristin Beate Zschäpe im Zwickauer Untergrund, (Foto vom ersten Prozesstag) ist unter anderem wegen Beihilfe zum letzten Bankraub angeklagt.
Die zu lebenslanger Haft verurteilte Rechtsterroristin liefert im Terrorhilfe-Prozess gegen Susann E. eine Art Schlussstein zur Anklage. Dass sie dezidiert über den Untergrund mit Mundlos und Böhnhardt aussagen soll, passt Zschäpe aber gar nicht.
Jens Eumann
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
12.10.2025
2 min.
Kristina Hendel wird Zweite beim München Marathon: „Das Publikum hat mich gepusht“
Sebastian und Kristina Hendel standen im Ziel des München Marathons gemeinsam Rede und Antwort.
Die 29-jährige Reichenbacherin musste am Sonntag nur Nina Voelckel aus Kassel ziehen lassen. Ihr Ehemann Sebastian gewann den Halbmarathon. Beide sprachen von „Wahnsinnsstimmung“ an der Strecke.
Monty Gräßler
Mehr Artikel