Beim Valencia Marathon: Wie Sebastian Hendel aus einem durchwachsenen Jahr doch noch ein gutes machen will

Der 29-jährige Reichenbacher war beim Berlin Marathon im September vorzeitig aus dem Rennen ausgestiegen. Das nahm er sportlich: Aus dem anfänglichen Frust ist längst neue Motivation geworden.

Auf die Erfahrung, ein Marathonrennen erstmals nicht ins Ziel gebracht zu haben, hätte Sebastian Hendel gerne verzichtet. Doch da mussten selbst die ganz Großen der Szene schon durch. Insofern war für den Reichenbacher der vorzeitige Ausstieg beim Berlin Marathon im September ohne Frage zwar ärgerlich. „Ich hatte nach 25 Kilometern mein...