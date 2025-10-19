Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Hier ist es Johan Martynets (rechts), der sich über eine der zahlreich vergebenen Chancen ärgert.
Hier ist es Johan Martynets (rechts), der sich über eine der zahlreich vergebenen Chancen ärgert. Bild: Oliver Orgs
Hier ist es Johan Martynets (rechts), der sich über eine der zahlreich vergebenen Chancen ärgert.
Hier ist es Johan Martynets (rechts), der sich über eine der zahlreich vergebenen Chancen ärgert. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Beim VFC Plauen gibt es nach der dritten Saisoniederlage viele Fragezeichen
Von Karsten Repert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Vogtlandstadion rätselt man nach der 0:2-Heimniederlage gegen den FSV Budissa Bautzen. Wie kann es eine Woche nach dem 2:0-Sieg im Pokal gegen Regionalligist Eilenburg zu solch einer Diskrepanz kommen?

Der VFC Plauen hat im Kampf um die Spitze in der Fußball-Oberliga weiteren Boden eingebüßt. 0:2 (0:1) hieß es am Sonntag im Heimspiel gegen den FSV Budissa Bautzen. Der VFC rutscht mit 14 Punkten auf den 7. Platz, der Rückstand zu Tabellenführer SC Freital beträgt acht Zähler.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.10.2025
3 min.
Neustart nach Insolvenz: Automobilzulieferer aus dem Erzgebirge besetzt erfolgreich Nische
Sascha Spartmann zeigt die fertig lackierten Parkschalter.
Das Hilmersdorfer Unternehmen Aluchrom ist zurück und das durchaus erfolgreich. Geschäftsführer Sascha Spartmann hat eine lukrative Nische entdeckt und denkt bereits über weitere Investitionen nach.
Georg Müller
20.10.2025
4 min.
Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwurst: Fleisch-Riese aus China schluckt deutschen Traditionsbetrieb
Der Begriff „Nürnberger Rostbratwurst“ ist durch die EU geschützt. Das heißt, nur Würste aus der Region Nürnberg dürfen so genannt werden. Traditionell werden sie aus Schweinefleisch und Majoran als Hauptgewürz hergestellt.
Nach 100 Jahren endet eine Familien-Ära: Ein Fleisch-Konzern aus China übernimmt über eine Tochterfirma den bekannten Wursthersteller Wolf Essgenuss - und damit auch die Produktion der beliebten Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwürste in Schmölln und Bayern.
Jürgen Becker
12:58 Uhr
1 min.
Fußball-Kreispokal: Das sind die Paarungen des Achtelfinals
Das Achtelfinale im Kreispokal wird am 15. und 16. November ausgetragen.
Im Achtelfinale des Fußball-Kreispokals gibt es zwei Duelle zwischen Mittelsachsenligisten. Der Bobritzscher SV muss noch auf seinen Gegner warten.
Robin Seidler
28.09.2025
4 min.
Fußball-Oberliga: Nur ein Punkt für den VFC Plauen
Amaar Yousaf Hussain behauptet den Ball gegen den Rudolstädter Maximilian Schlegel.
Die Jagd auf die Tabellenspitze ist misslungen. Die Vogtländer kamen gegen Einheit Rudolstadt über ein 1:1 nicht hinaus. Und irgendwie avancierte diese siebente Spielrunde zum „Tag der Kuriositäten“.
Karsten Repert
13:01 Uhr
2 min.
Schwierige Zeiten für Zeitarbeiter in Deutschland
Die Zeitarbeitsfirmen sehen zurzeit besonders unter Druck, wie die Untersuchung von Creditreform zeigt. (Symbolbild)
Die Rezession trifft die Zeitarbeitsbranche hart, wie eine Analyse zeigt. Die Industrie baut demnach zunächst vor allem externes Personal ab, bevor es die Stammbelegschaft trifft.
11.10.2025
4 min.
VFC Plauen: Warum der Sieg im Pokalspiel gegen den FC Eilenburg für den Kapitän eine blutige Angelegenheit war
Jubel beim VFC Plauen: Karl Pischon, Lenny Plank, Can-Deniz Tanriver, Kapitän Valentin Sponer und Maurice Wagner (von links) feierten mit den Fans das Weiterkommen im Pokal.
Der Fußball-Oberligist aus dem Vogtland hat am Samstag den Regionalligisten ausgeschaltet. Valentin Sponer musste nach dem 2:0 in die Klinik und überraschte vorher noch mit einer Ansage.
Monty Gräßler
Mehr Artikel