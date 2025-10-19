Beim VFC Plauen gibt es nach der dritten Saisoniederlage viele Fragezeichen

Im Vogtlandstadion rätselt man nach der 0:2-Heimniederlage gegen den FSV Budissa Bautzen. Wie kann es eine Woche nach dem 2:0-Sieg im Pokal gegen Regionalligist Eilenburg zu solch einer Diskrepanz kommen?

Der VFC Plauen hat im Kampf um die Spitze in der Fußball-Oberliga weiteren Boden eingebüßt. 0:2 (0:1) hieß es am Sonntag im Heimspiel gegen den FSV Budissa Bautzen. Der VFC rutscht mit 14 Punkten auf den 7. Platz, der Rückstand zu Tabellenführer SC Freital beträgt acht Zähler.