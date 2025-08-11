Bilderbuchtor reicht nicht: Reichenbacher FC verliert trotz Traumstart gegen Stahl Riesa

Der RFC startet mit einer 1:4-Niederlage in die neue Saison der Fußball-Landesliga. Dabei liest sich das Ergebnis klarer als die Niederlage war.

Der Reichenbacher FC muss in diesem Kalenderjahr zu Hause weiter auf den ersten Sieg warten. Zum Saisonauftakt der Landesliga setzte es gegen Stahl Riesa am Sonntag eine 1:4-Niederlage.