Bittere Niederlage für den Reichenbacher FC: „Jetzt wird es für uns natürlich immer schwerer“

Der RFC hat es im Abstiegskracher der Fußball-Sachsenliga gegen Tapfer Leipzig trotz 2:0-Führung nicht geschafft, zu punkten. Die Partie ging mit 2:4 verloren

Der RFC setzt auch in diesem Abstiegskracher und Sechs-Punkte-Spiel gegen den SV Tapfer Leipzig mit einer 2:4 (2:1)-Niederlage seine Talfahrt in der Sachsenliga fort und wartet nun schon sieben Runden auf einen Sieg. Dabei schien er diesem so nahe, wie schon lange nicht mehr. Denn als auf der Anzeigetafel die 45. Minute aufleuchtete, lag der RFC...