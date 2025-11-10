Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Symbolfoto: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay Bild: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay Bild: Pixabay
Oberes Vogtland
Bittere Niederlage für Fußball-Frauen des SV Merkur Oelsnitz: 0:1 in dritter Nachspielminute
Von Thomas Gräf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Fußball-Landesklasse unterlagen die Oelsnitzerinnen am Sonntag im Heimspiel dem SV Eiche Reichenbrand.

Was für ein bitterer Sonntag für die Fußballfrauen des SV Merkur Oelsnitz: Sie verloren ihr Landesklasse-Heimspiel gegen den SV Eiche Reichenbrand nicht nur ganz knapp mit 0:1, der Gegentreffer fiel auch noch in der dritten Nachspielminute. Da traf Alina Krause und sicherte den Gästen nicht mehr für möglich gehaltene drei Punkte. Trotz der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.11.2025
2 min.
DEB sorgt sich um Olympia-Halle und Wege in Mailand
Banger Blick nach Mailand: Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis
Sportchef Künast reist vor den Winterspielen noch einmal mit Bundestrainer Kreis nach Mailand. Dort geht es vor allem um den Zustand der kleineren Eishockey-Halle.
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
11.11.2025
3 min.
Handball-Regionalliga: HC Einheit Plauen feiert Auswärtssieg bei Spitzenteam
Symbolbild.
Erstmals hat der HC Einheit Plauen beim HSV Bad Blankenburg etwas Zählbares eingefahren und konnte so die Serie von fünf verlorenen Spielen stoppen.
Florian Wißgott
18.09.2025
1 min.
Fußball-Sachsenklasse: VfB Schöneck spielt gegen das Team, das gegen Merkur verlor
Merkurs Neuzugang Ardijon Gashi (grünes Trikot) schoss in den vergangenen beiden Pflichtspielen jeweils ein Tor für die Oelsnitzer.
Der Spitzenreiter erwartet am Samstag um 15 Uhr Blau-Gelb Mülsen, vor Wochenfrist 1:2 gegen die Oelsnitzer unterlegen. Die sind einen Tag später Gastgeber für Eiche Reichenbrand.
Thomas Gräf
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
20.10.2025
1 min.
Frauen-Landesklasse: Newcomer Merkur Oelsnitz gewinnt Vogtlandderby gegen Altmeister SG Jößnitz
Die Oelsnitzer Ina Zypro (rechts) wird von den Jößnitzerinnen Jessica Gebelein und Jenny Baumgärtel (von links) abgemeldet.
2:0 hieß es am Sonntag im Elstertalstadion aus Sicht der Gastgeber. Die endgültige Entscheidung fiel aber erst in der Schlussminute.
Thomas Gräf
Mehr Artikel