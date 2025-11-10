Bittere Niederlage für Fußball-Frauen des SV Merkur Oelsnitz: 0:1 in dritter Nachspielminute

Oberes Vogtland
In der Fußball-Landesklasse unterlagen die Oelsnitzerinnen am Sonntag im Heimspiel dem SV Eiche Reichenbrand.
Was für ein bitterer Sonntag für die Fußballfrauen des SV Merkur Oelsnitz: Sie verloren ihr Landesklasse-Heimspiel gegen den SV Eiche Reichenbrand nicht nur ganz knapp mit 0:1, der Gegentreffer fiel auch noch in der dritten Nachspielminute. Da traf Alina Krause und sicherte den Gästen nicht mehr für möglich gehaltene drei Punkte. Trotz der...
