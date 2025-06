Blitz und Donner, Wolkenbruch: Fußball-Vogtlandliga geht in die Verlängerung

Der Wetterumschwung am Sonntag hat dafür gesorgt, dass gleich zwei Partien des letzten Spieltags vorzeitig abgebrochen werden mussten. Wer neben Pausa-Mühltroff absteigt, steht deshalb noch nicht fest.

Meister VfB Schöneck hat sich am Sonntag mit einem 2:1-Heimsieg gegen den BC Erlbach aus der Saison der Fußball-Vogtlandliga verabschiedet. In dieser ist allerdings eine wichtige Frage noch ungeklärt: Wer muss neben dem VfB Pausa-Mühltroff den Gang in die Vogtlandklasse antreten? Die SG Rotschau hat nach ihrem 2:0-Erfolg bei Pausa-Mühltroff...