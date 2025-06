Boxen: 38 Athleten lassen beim Vogtlandenergie-Pokal in Oelsnitz die Fäuste fliegen

Die Trophäe für die beste Mannschaft blieb nach vier Einzelsiegen bei den Gastgebern vom Boxteam Oelsnitz. Die beste Frau kam aus Hof.

Zwei Boxerinnen und 36 Boxer sind am Samstag beim Vogtlandenergie-Pokal in Oelsnitz in den Ring gestiegen. Nach mehr als drei Stunden standen Sieger und Pokalgewinner fest. Die Altersklassenpokale gingen an: Constantin Linnebank (SG Neuwelt/Schüler), Vladislav Kharchenko ( AC Atlas Plauen/Kadetten), Ronan Robah (Boxteam Oelsnitz/Junioren),...