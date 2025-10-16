Boxen: Klingenthaler organisieren Großkampfabend im Zwotaer Walfisch

Zum 14. Mal wird am Samstagabend der Saal des Gasthofes zur Box-Arena. 25 Kämpfe warten auf die Besucher, zwölf einheimische Athleten steigen in den Ring.

Schon zum 14. Mal trägt der VSV Eintracht Klingenthal seinen Boxwettabend im Gasthof „Zum Walfisch" aus. Mehr als 20 Vereine mit über 200 Sportlern werden am Samstag ab 17 Uhr ihre Visitenkarten abgeben. Schweren Herzens musste der Ausrichter aus Kapazitätsgründen sogar einigen Vereinen absagen. Laut Organisationschef Thomas Funke, hätte...