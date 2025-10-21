Boxer aus Klingenthal verpasst seinem unfairen Gegner die erste Niederlage

Oberes Vogtland
Beim Kampfabend des VSV Eintracht am Samstag im Zwotaer „Walfisch“ gingen 31 Fights über die Bühne. 200 Zuschauer waren begeistert, das Klingenthaler Team mit sieben Siegern gewann die Mannschaftswertung.
Die Boxer des VSV Eintracht Klingenthal haben am Samstag einmal mehr beim Kampfabend in ihrem völlig ausverkauften „Wohnzimmer“ - dem Saal des Gasthofes „Zum Walfisch“ in Zwota begeistert. 14 Vereine aus vier Bundesländern maßen in 31 Kämpfen ihre Kräfte um die Pokale der Stadt Klingenthal. Der VSV Eintracht schickte zehn Kämpfer ins...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.