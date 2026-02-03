Bringt die Heimkehr in die eigene Halle den Handballern aus Oelsnitz einen Zuschauerboom?

Weitaus mehr Fans als früher besuchen plötzlich die Heimspiele des TSV. Am Sonntag waren sie in der sanierten Arena live dabei, als ein Favorit gestürzt wurde. Auch die VSV-Volleyballer könnten am Saisonende nachziehen.

Karl-Heinz Fränkel, seit 1989 Abteilungsleiter der Oelsnitzer Handballer, traute seinen Augen nicht: „Wir hatten bei der Heimpremiere vor zwei Wochen weit über 100 Zuschauer und heute schon wieder. Das können wir uns gar nicht so recht erklären", staunte der ehemalige Klasse-Torwart. Weitaus mehr Fans als früher üblich sahen am Sonntag...