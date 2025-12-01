Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Irfersgrüner Oskar Kaiser (links) und Franz Reiher stoppen hier Schönecks Jan Luderer.
Die Irfersgrüner Oskar Kaiser (links) und Franz Reiher stoppen hier Schönecks Jan Luderer. Bild: Joachim Thoß
Die Irfersgrüner Oskar Kaiser (links) und Franz Reiher stoppen hier Schönecks Jan Luderer.
Die Irfersgrüner Oskar Kaiser (links) und Franz Reiher stoppen hier Schönecks Jan Luderer. Bild: Joachim Thoß
Auerbach
BSV Irfersgrün im Fußball-Vogtlandderby: „Wir haben den VfB Schöneck in der ersten Halbzeit aufgefressen!“
Von Florian Wißgott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im umkämpften Duell zwischen dem nun Tabellenvorletzten BSV und Spitzenreiter VfB gab es am Samstag vor knapp 100 Zuschauern ein gerechtes 1:1. Was das Remis für beide Mannschaften bedeutet, die jeweils beste Chancen auf den Siegtreffer vergaben.

Am Ende glaube ich, dass es ein verdienter Punkt für Irfersgrün ist“, sah VfB-Trainer Marco Waldenburger ein gerechtes 1:1 am Samstag im Vogtland-Derby der Fußball-Sachsenklasse zwischen Irfersgrün und Schöneck: „Mit ein bisschen Glück hätte der BSV auch gewinnen können, in der Schlussphase hatten wir dann die größeren...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.12.2025
2 min.
Nachbesetzung von Richterposten dauert fast zehn Monate
Am Landgericht Leipzig sind drei Richterstellen nicht besetzt. (Archivbild)
Wenn eine Richterstelle an Sachsens Land- und Amtsgerichten frei wird, bleibt sie oft monatelang unbesetzt. Aktuell müssen 14 Stellen nachbesetzt werden.
02.12.2025
2 min.
Industriepräsident sieht Standort "im freien Fall"
Auch die Stahlindustrie leidet.
In der deutschen Industrie droht das vierte Jahr in Folge ein Rückgang der Produktion. Der Industriepräsident schlägt Alarm.
03.11.2025
3 min.
Fußball-Sachsenklasse: Irfersgrün will nicht an Abstieg denken
Trainer Denny Bleich und sein BSV Irfersgrün geben in der Fußball-Sachsenklasse nicht auf.
Die 0:1-Niederlage beim neuen Tabellenzweiten SSV Fortschritt Lichtenstein ist bitter gewesen für den BSV. Doch sie zeigte auch einmal mehr, dass die Vogtländer mithalten können – selbst gegen die Spitzenteams.
Laura-Louis Freimann
30.11.2025
1 min.
Stadt Geringswalde erbt Meißener Porzellan
Teil des Porzellans aus der Manufaktur Meißen, die der Stadt Geringswalde vererbt wurde.
Die Kommune ist testamentarisch als Alleinerbin eines Vermögens eingesetzt worden. Die Stadträte entscheiden nun, wie damit umgegangen werden soll.
Marion Gründler
15:30 Uhr
4 min.
VW Sachsen: Gericht erlässt Strafbefehl gegen Ex-Betriebsratschef Uwe Kunstmann
Der frühere Betriebsratschef von VW Sachsen, Uwe Kunstmann. Ende September hatte er den Vorsitz abgegeben.
Nach seiner skandalösen Unfallfahrt muss der frühere Betriebsratsvorsitzende nun eine Geldstrafe zahlen. Für ihn hätte es schlimmer kommen können: Einem Eintrag ins Führungszeugnis entgeht er knapp.
Jan-Dirk Franke
23.11.2025
4 min.
Fußball-Sachsenklasse: Merkur Oelsnitz gewinnt Vogtlandderby gegen BSV Irfersgrün ohne Mühe
Irfersgrüns Jonas Heyn (schwarzes Trikot) läuft zwar hier Merkurs Philipp Wilson davon, doch der BSV unterlag Merkur deutlich mit 0:3.
3:0 (2:0) hieß es am Samstag für die Heimmannschaft, die mit dem Erfolg auf Platz 2 vorrückt. Die Gäste vom BSV sind weiterhin Schlusslicht der Staffel.
Steffen Windisch
Mehr Artikel