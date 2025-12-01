BSV Irfersgrün im Fußball-Vogtlandderby: „Wir haben den VfB Schöneck in der ersten Halbzeit aufgefressen!“

Auerbach
Im umkämpften Duell zwischen dem nun Tabellenvorletzten BSV und Spitzenreiter VfB gab es am Samstag vor knapp 100 Zuschauern ein gerechtes 1:1. Was das Remis für beide Mannschaften bedeutet, die jeweils beste Chancen auf den Siegtreffer vergaben.
Am Ende glaube ich, dass es ein verdienter Punkt für Irfersgrün ist“, sah VfB-Trainer Marco Waldenburger ein gerechtes 1:1 am Samstag im Vogtland-Derby der Fußball-Sachsenklasse zwischen Irfersgrün und Schöneck: „Mit ein bisschen Glück hätte der BSV auch gewinnen können, in der Schlussphase hatten wir dann die größeren...
