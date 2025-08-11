BSV Irfersgrün: Wie zwei Zugänge Bewegung ins Spiel gegen den VfB Annaberg brachten

Erstes Spiel, erster Punkt für die Vogtländer. Beim 1:1 zeigte das Team Kampfgeist. Das macht Hoffnung auf eine bessere Saison.

Fast wäre es den Fußballern des BSV Irfersgrün am Sonntag gelungen, mit einem Heimsieg in die Sachsenklasse-Saison zu starten. Gerade nach der ernüchternden Schlussphase der vergangenen Spielzeit, die fast mit dem Abstieg geendet hätte – und einigen personellen Änderungen in der Sommerpause – wäre das ein Zeichen gewesen. Allerdings gab...