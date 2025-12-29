Budenzauber im Vogtland: Warum die Fans auch den Letzten anfeuern

Die Zwischenrunde beim Hallenpokal der Freien Presse ist komplett. Am Montagabend sicherten sich die beiden Vogtlandligisten Wacker und Fortuna Plauen sowie der 1. FC Ranch die letzten Tickets.

Mit der letzten und zugleich kleinsten Vorrundengruppe wurde am Montagabend in der Plauener Kurt-Helbig-Sporthalle Phase 1 im Kampf um den Hallenpokal der Freien Presse abgeschlossen. In Gruppe H waren nur fünf Teams am Start. Vor 442 Zuschauern sicherten sich die beiden Vogtlandligateams 1. FC Wacker und Fortuna Plauen mehr oder weniger...