Bundesliga-Wasserballer des SVV Plauen gehen mit neuem Trainer in die Vorbereitung

Robin Seemann kommt aus Leipzig ins Vogtland und folgt auf den bisherigen Chefcoach Maik Bielefeld, der die Plauener zwei Jahre lang betreut hatte. Im SVV-Team sieht der Neue jede Menge Potenzial.

Nach einer langen Sommerpause starten die Erstliga-Wasserballer des SVV Plauen nun wieder in die Vorbereitung auf die neue Saison. Das Ganze unter der Leitung eines neuen Cheftrainers. Robin Seemann kommt aus Leipzig nach Plauen und folgt auf Maik Bielefeld, der das Team zuletzt in zwei Jahren mit großem Engagement betreut hatte, jetzt aber aus...