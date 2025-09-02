Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der neue SVV-Coach Robin Seemann.
Der neue SVV-Coach Robin Seemann. Bild: Stephan Roßner
Plauen
Bundesliga-Wasserballer des SVV Plauen gehen mit neuem Trainer in die Vorbereitung
Von Sascha Wolf
Robin Seemann kommt aus Leipzig ins Vogtland und folgt auf den bisherigen Chefcoach Maik Bielefeld, der die Plauener zwei Jahre lang betreut hatte. Im SVV-Team sieht der Neue jede Menge Potenzial.

Nach einer langen Sommerpause starten die Erstliga-Wasserballer des SVV Plauen nun wieder in die Vorbereitung auf die neue Saison. Das Ganze unter der Leitung eines neuen Cheftrainers. Robin Seemann kommt aus Leipzig nach Plauen und folgt auf Maik Bielefeld, der das Team zuletzt in zwei Jahren mit großem Engagement betreut hatte, jetzt aber aus...
Das könnte Sie auch interessieren
09:29 Uhr
3 min.
Kriege in Gaza und Ukraine: UEFA-Boss greift Politik an
Aleksander Ceferin
Aleksander Ceferin äußert sich zu ausführlich zu politischen Themen. Die Kriege in Gaza und der Ukraine beschäftigen den Funktionär. Zum Ausschluss von Sportlern hat er eine klare Meinung.
27.08.2025
5 min.
Nach dem U-12-Coup der Wasserballer des SVV Plauen: Was Coach Steven Fischer jetzt plant
Trainer Steven Fischer (links) hat im Juni mit seinem U-12-Team des SVV Plauen das Stadtbad gerockt.
Bei der Endrunde um den Deutschen Wasserballpokal der U 12 gehörte den Jungs des Vereins nach drei ganz starken Auftritten die große Bühne. Trainer Steven Fischer und seine Mitstreiter im Verein sind ebenfalls stolz auf das Erreichte. Und die nächsten Ziele sind schon gesteckt.
Steffen Bandt
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
15.05.2025
3 min.
Sahnehäubchen auf den Klassenerhalt? SVV Plauen will gegen Würzburg den 5. Platz in der Wasserball-Bundesliga festmachen
Beide Saisonspiele gewann der SVV Plauen mit Maximilian Kaminke (links) gegen den SV Würzburg. Klappt das noch zweimal, beendet der SVV die Saison auf Platz 5.
Wer zwei Mal gewinnt, darf sich am Ende der anstrengenden Saison über den 5. Platz in der Wasserball-Bundesliga, Staffel B, freuen. Am Samstag steht für den SVV das Auswärtsspiel beim SV Würzburg an.
Sascha Wolf
09:22 Uhr
4 min.
Vor Traum-Halbfinale in New York: Djokovic bittet zum Tanz
Novak Djokovic widmet seinem Sieg seiner Tochter, die ihren 8. Geburtstag feierte.
Djokovic möchte bei den US Open seinen 25. Grand-Slam-Titel gewinnen. Den Halbfinaleinzug widmet er seiner Tochter. Nun steht ihm Alcaraz im Weg. Die Frage ist, wie schnell er sich erholt.
Kristina Puck, dpa
Mehr Artikel