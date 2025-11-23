Chance nicht genutzt: Reichenbacher FC verpasst den Sprung an die Spitze

Die Vogtländer mussten sich am Samstag in der Fußball-Sachsenliga beim SV Tanne Thalheim mit 0:2 geschlagen geben. Daran, dass es eine gerechte Niederlage war, gab es keine Zweifel.

Von der erstmaligen Tabellenführung in der Fußball-Sachsenliga trennte den Reichenbacher FC an diesem Wochenende ein Sieg. Der bis dato punktgleiche Spitzenreiter des Feldes, die SG Handwerk Rabenstein (0:0 beim SC Borea), teilte sich die Punkte. Doch der RFC konnte die Gunst der Stunde nicht nutzen. Im Gegenteil, denn er patzte von jenen aus...