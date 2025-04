Cordial Cup: Fußball non stop beim Qualifikationsturnier in Auerbach

20 Teams haben am Ostersamstag beim U-11-Qualifikationsturnier um das Ticket für den mit internationalen Spitzenvereinen besetzten Wettbewerb in den Alpen gespielt. Wie die sieben vogtländischen Aufgebote abgeschnitten haben.

Auch wenn es keine vogtländische Mannschaft zum im Juni in Kitzbühel steigenden Cordial Cup geschafft und sich am Samstagnachmittag der FC Erzgebirge Aue zum Sieger des U-11-Qualifikationsturniers in Auerbach gekürt hat, so war das Turnier dennoch ein Höhepunkt für die jungen Fußballer.