Déjà-vu für die Wasserballer des SVV Plauen: Gegen Düsseldorf geht es wieder knapp zu

Wie schon im Hinspiel hatte der Zweitligist aus dem Vogtland gegen den aktuellen Spitzenreiter das Nachsehen. Die Plauener Aufholjagd im dritten Spielabschnitt wurde nicht belohnt.

Das fühlte sich zwangsläufig so an wie schon mal dagewesen: Die Zweitliga-Wasserballer des SVV Plauen haben auch im Rückspiel beim Tabellenführer Düsseldorfer SC eine engagierte Leistung gezeigt, mussten sich am Ende aber wieder knapp geschlagen geben. In einer intensiven und bis zum Schluss umkämpften Partie unterlag der SVV 13:14 (3:3;...