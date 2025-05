„Dann haben wir da nichts zu suchen“: Trainer des SC Syrau fordert einen klaren Sieg beim Tabellenletzten der Fußball-Sachsenklasse

Negative Ergebnisse und Rückschläge ziehen sich beim SC Syrau durch die komplette Rückrunde. Beim BSC Rapid Chemnitz soll nun der Bock umgestoßen werden.

„Wenn dort nicht gewonnen wird, dann haben wir in der Sachsenklasse auch nichts zu suchen“, ist für den Syrauer Trainer Chris Begerock klar, was am Sonntag beim mit Abstand Tabellenletzten BSC Rapid Chemnitz passieren muss. 26 Spiele, 3 Punkte und in der Rückrunde erst zwei Mal getroffen - die Bilanz von Rapid Chemnitz liest sich mehr als...