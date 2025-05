Das gleicht einem Wunder: Wie der SV 04 Oberlosa in 15 Minuten das Relegationsspiel drehte und auch im nächsten Jahr 3. Liga spielt

Nach 45 Minuten in Prittitz durfte sich der gastgebende HC Burgenland eigentlich über den Verbleib in der 3. Handball-Liga freuen. Doch dann drehte der SV 04 so richtig auf und schaffte doch noch den Klassenerhalt.

65:64 – ein einziges Tor hat über den Klassenerhalt in der 3. Handball-Liga entschieden. Und über den darf sich der SV 04 Oberlosa freuen, der Dank einer bärenstarken Leistung beim HC Burgenland mit 32:30 gewann und dadurch in der Addition aus Hin- und Rückspiel hauchzart die Nase vorn hat. Beim 22:28 aus Sicht der Vogtländer, etwa 15...