„Das ist mein Leben“: Elf Männer und neun Frauen für ihre unermüdliche Arbeit bei der Sportgala Vogtland gewürdigt

Die 20 Vereinshelden des Vogtlands zeigen, wie wichtig Ehrenamt im Sport ist. Ohne ihre Unterstützung würden manche Vereine nicht existieren. Ihre Geschichten sind inspirierend, ihre Hingabe millionenschwer.

„Sie sind die Grundlage für alle Erfolge, die wir heute Abend noch ehren wollen“, sagte Franziska Schenk am Samstagabend in der Plauener Festhalle, als es zu Beginn der vogtländischen Sportgala an die Auszeichnung der 20 Vereinshelden ging. Wie recht sie doch damit hat. Denn ohne Menschen wie die elf Männer und neun Frauen, die...