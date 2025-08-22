Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wettkampfleiter Hardy Heckel, hier auf La Cattolica, wird auch in diesem Jahr beim 64. Reit- und Springturnier wieder selbst in den Sattel steigen.
Wettkampfleiter Hardy Heckel, hier auf La Cattolica, wird auch in diesem Jahr beim 64. Reit- und Springturnier wieder selbst in den Sattel steigen. Bild: Joachim Thoß
Wettkampfleiter Hardy Heckel, hier auf La Cattolica, wird auch in diesem Jahr beim 64. Reit- und Springturnier wieder selbst in den Sattel steigen.
Wettkampfleiter Hardy Heckel, hier auf La Cattolica, wird auch in diesem Jahr beim 64. Reit- und Springturnier wieder selbst in den Sattel steigen. Bild: Joachim Thoß
Auerbach
Das sind die Highlights beim 64. Reit- und Springturnier in Lengenfeld am Wochenende
Von Laura-Louis Freimann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Anlage des Reit- und Fahrvereins wird von Freitag bis Sonntag zum Mekka aller Reitsport-Interessierten. Ein Besuch lohnt sich dank vieler Höhepunkte an jedem der drei Tage.

Es ist das Sport-Event des Sommers in Lengenfeld: Von Freitag bis Sonntag (ab 7 Uhr) versammeln sich beim 64. Reit- und Springturnier wieder über 340 Teilnehmer und mehr als 580 Pferde aus fünf Bundesländern auf der Reitanlage des RFV Lengenfeld. Im Gelände erwartet die Besucher ein breites Spektrum an Ausstellern, Gastronomie, ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.07.2025
3 min.
Neue Wertschätzungs-Kultur: So ehrt Lengenfeld seine Pferdesportler
Viel Grund zur Freude: Bürgermeister Volker Bachmann (re.) mit Antje Schöniger und Hardy Heckel.
Im Stadtrat gab es jetzt viel Beifall für zwei Europameister - die Lengenfeld mit ihrer Power zu einem ostdeutschen Sonderfall machen.
Gerd Möckel
17:53 Uhr
3 min.
Großeinsatz der Polizei in Plauen: Minderjährige Person soll „schwere staatsgefährdende Gewalttat“ vorbereitet haben
Update
Maskierte Polizisten sperrten die Moritzstraße in Plauen ab.
Die Polizei hat Montagfrüh Teile eines Wohngebietes sowie die B 92 in Plauen abgeriegelt. Inzwischen gibt es erste Erkenntnisse zu den Hintergründen des Einsatzes.
Jonas Patzwaldt und Claudia Bodenschatz
20:29 Uhr
2 min.
BVB löst Vertrag mit freigestelltem Mislintat endgültig auf
Borussia Dortmund trennt sich wieder von seinem Kaderplaner Sven Mislintat.
Nach anhaltenden internen Querelen greift Borussia Dortmund durch. Der Kaderplaner muss den Verein verlassen. Nun ist der Vertrag mit Sven Mislintat endgültig aufgelöst worden.
19.08.2025
2 min.
Reiter aus Westsachsen gehören bei Traditionsturnier in Lengenfeld zum Favoritenkreis
Nicht nur im Springen, auch in der Dressur gibt es in Lengenfeld zahlreiche Prüfungen.
Der Termin im Vogtland lockt stets hunderte Sportler aus ganz Deutschland an. Welche bekannten Namen aus der Region in den Startlisten stehen.
Reiner Thümmler
20:31 Uhr
2 min.
Verwechslung: Wontorra wünscht Kollegin schnelles Abhaken
Moderatorin Laura Wontorra.
Die Sky-Journalistin Katharina Kleinfeldt verwechselt nach der Partie einen Spieler, der zuvor sein Trikot getauscht hatte. TV-Moderatorin Laura Wontorra zeigt Verständnis.
08:01 Uhr
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
Mehr Artikel