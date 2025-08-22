Das sind die Highlights beim 64. Reit- und Springturnier in Lengenfeld am Wochenende

Die Anlage des Reit- und Fahrvereins wird von Freitag bis Sonntag zum Mekka aller Reitsport-Interessierten. Ein Besuch lohnt sich dank vieler Höhepunkte an jedem der drei Tage.

Es ist das Sport-Event des Sommers in Lengenfeld: Von Freitag bis Sonntag (ab 7 Uhr) versammeln sich beim 64. Reit- und Springturnier wieder über 340 Teilnehmer und mehr als 580 Pferde aus fünf Bundesländern auf der Reitanlage des RFV Lengenfeld. Im Gelände erwartet die Besucher ein breites Spektrum an Ausstellern, Gastronomie, ein...