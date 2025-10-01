Das Topspiel der Fußball-Sachsenklasse steigt in Schöneck

Spitzenreiter VfB ist am Sonntag um 15 Uhr Gastgeber für den Zweitplatzierten Oberlungwitzer SV. Der SV Merkur Oelsnitz empfängt zeitgleich den Dritten FSV Motor Marienberg.

Heimspielzeit heißt es am Sonntag, 15 Uhr für die beiden obervogtländischen Mannschaften in der Fußball-Sachsenklasse. Dabei kommt es in Schöneck zum Topspiel der Staffel West. Gastgeber VfB ist nach sechs Siegen aus sechs Spielen Tabellenführer und erwartet den Zweitplatzierten Oberlungwitzer SV. Beide Mannschaften sind im Saisonverlauf...