Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Schönecks Neuzugang Danny Wild (links) nutzt hier im letzten Heimspiel einen Patzer von Mülsens-Torwart Moritz Tomann zum 3:0-Endstand. Nun kommt der Oberlungwitzer SV.
Schönecks Neuzugang Danny Wild (links) nutzt hier im letzten Heimspiel einen Patzer von Mülsens-Torwart Moritz Tomann zum 3:0-Endstand. Nun kommt der Oberlungwitzer SV. Bild: Johannes Schmidt
Schönecks Neuzugang Danny Wild (links) nutzt hier im letzten Heimspiel einen Patzer von Mülsens-Torwart Moritz Tomann zum 3:0-Endstand. Nun kommt der Oberlungwitzer SV.
Schönecks Neuzugang Danny Wild (links) nutzt hier im letzten Heimspiel einen Patzer von Mülsens-Torwart Moritz Tomann zum 3:0-Endstand. Nun kommt der Oberlungwitzer SV. Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
Das Topspiel der Fußball-Sachsenklasse steigt in Schöneck
Von Thomas Gräf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Spitzenreiter VfB ist am Sonntag um 15 Uhr Gastgeber für den Zweitplatzierten Oberlungwitzer SV. Der SV Merkur Oelsnitz empfängt zeitgleich den Dritten FSV Motor Marienberg.

Heimspielzeit heißt es am Sonntag, 15 Uhr für die beiden obervogtländischen Mannschaften in der Fußball-Sachsenklasse. Dabei kommt es in Schöneck zum Topspiel der Staffel West. Gastgeber VfB ist nach sechs Siegen aus sechs Spielen Tabellenführer und erwartet den Zweitplatzierten Oberlungwitzer SV. Beide Mannschaften sind im Saisonverlauf...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.09.2025
2 min.
Klares Ding in der Fußball-Sachsenklasse: Merkur Oelsnitz chancenlos in Oberlungwitz
Wieder hat der SV Merkur Oelsnitz in der Fußball-Sachsenklasse hoch gegen Oberlungwitz verloren. Zuletzt hieß es 1:7, diesmal 0:5.
Die Obervogtländer erleben beim OSV ein bitteres Déjà-vu. Trotz Chancen bleibt der Torerfolg aus. Am Ende heißt es 0:5 (0:4).
Steffen Windisch
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
03.10.2025
3 min.
Thronwechsel in Luxemburg - Guillaume wird neuer Großherzog
Nach 25 Jahren bekommt Luxemburg einen neuen Großherzog: Guillaume. (Archivbild)
Nach 25 Jahren gibt es an der Spitze des Luxemburger Großherzogtums einen Wechsel. Es ist nicht nur für die Royals ein historischer Tag.
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
18.09.2025
1 min.
Fußball-Sachsenklasse: VfB Schöneck spielt gegen das Team, das gegen Merkur verlor
Merkurs Neuzugang Ardijon Gashi (grünes Trikot) schoss in den vergangenen beiden Pflichtspielen jeweils ein Tor für die Oelsnitzer.
Der Spitzenreiter erwartet am Samstag um 15 Uhr Blau-Gelb Mülsen, vor Wochenfrist 1:2 gegen die Oelsnitzer unterlegen. Die sind einen Tag später Gastgeber für Eiche Reichenbrand.
Thomas Gräf
Mehr Artikel