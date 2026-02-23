Das Vogtland startet die Wahl der Sportler des Jahres: Das sind die Kandidaten und die wichtigsten Termine

Plauen
Der Countdown läuft: Bis zum 22. März können die Sportanhänger der Region für ihre Favoriten abstimmen. Für die Umfrage gibt es diesmal 28 Vorschläge in drei Kategorien.
Bei der Wahl der Vogtlandsportler des Jahres 2025 sind in den nächsten vier Wochen die Fans gefragt. Das Landratsamt, der Kreissportbund und die regionalen Medien rufen alle sportbegeisterten Vogtländerinnen und Vogtländer auf, online für ihre Favoriten in den drei Kategorien abzustimmen (Link am Endes des Textes). Die Umfrage läuft vom 23....
