Das war die Saison 2024/25 in der Fußball-Landesklasse der Frauen: Bilder, Stimmen und viele Tore

Die SG Jößnitz ließ auf eine bescheidene Saison im Vorjahr nun die Vizemeisterschaft folgen. Auf sich aufmerksam machen konnten aber auch die anderen Teams der Region.

Hinter den vogtländischen Frauenmannschaften liegt eine turbulente Saison in der Fußball-Landesklasse. Nach 24 Spieltagen konnte sich die SG Jößnitz mit 52 Punkten auf Platz 2 am besten verkaufen - nachdem es im Vorjahr nur zu Platz 7 gereicht hatte, ist das ein starkes Comeback. Lediglich die zweite Mannschaft des Chemnitzer FC war in dieser...