Der 1. FC Ranch Plauen feiert sein 25-jähriges Jubiläum

Was als Kneipenidee seinen Anfang nahm, hat sich längst zu einem Erfolgsprojekt gemausert. Der 1. FC Ranch kommt in die Jahre. Grund genug zu feiern, und das natürlich nicht nur mit Fußball.

Der 1. FC Ranch Plauen feiert an diesem Wochenende seinen 25. Vereinsgeburtstag. Der Verein wurde einst am Biertisch im legendären Szenelokal in der Plauener City erfunden, weshalb es viele Skeptiker gab. Doch die Fußballkumpels haben durchgehalten. Sie sind längst von der „Ranch“ auf der Eugen-Fritsch-Straße ins Sportgelände nach...