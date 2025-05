Der Familie zuliebe: Wie Marathon-Ass Sebastian Hendel seinen Startverzicht für die WM in Tokio erklärt

Die Entscheidung ist dem 29-jährigen Vogtländer nicht leicht gefallen. Am Ende sah er sich unter anderem aufgrund der Tücken der deutschen Spitzensportförderung mehr oder weniger zur Absage gezwungen.

Nach der verpassten Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris hätte Marathonläufer Sebastian Hendel aus Reichenbach in diesem Jahr eigentlich nichts besseres als ein Start bei der WM im September in Tokio passieren können. Entsprechend groß war beim 29-jährigen Reichenbacher vor wenigen Tagen auch zunächst die Freude, als ihn...