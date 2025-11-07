Der FSV Ellefeld kommt: Und wieder steigt das Spitzenspiel beim BC Erlbach

In der Fußball-Vogtlandliga ist der Überraschungsaufsteiger beim Tabellenführer zu Gast. In der Vogtlandklasse könnte der SC Syrau II in den Spitzenkampf eingreifen.

Und schon wieder gibt es in Erlbach ein Spitzenspiel: Vor drei Wochen schickte man Treuen geschlagen nach Hause. Jetzt sollen auch gegen die Überraschung FSV Ellefeld drei Punkte her. Auswärts zeigte sich bisher keiner erfolgreicher als der Aufsteiger, der 13 von möglichen 18 Zählern holte. Erstmals treffen beide in einem Punktekampf...