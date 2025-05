Der Klingenthaler Aschberg ruft: 360 Höhenmeter sind am Sonntag zu überwinden

Als Einzelläufer, Staffel oder mit dem Rad kann der 4,6 Kilometer lange Weg bergauf bis zur Jugendherberge bezwungen werden. Anmeldungen sind noch bis Freitagmittag möglich, aber auch eine Nachmeldung vor Ort.

Zum Aschberglauf lädt der VSC Klingenthal am Sonntag ein. Gestartet werden kann in den Kategorien Lauf, Staffellauf und Rad. Erster Start ist 10.15 Uhr. Die Athleten beginnen mit der Bewältigung des 4,6 Kilometer langen Anstieges über 360 Höhenmeter bis zum Ziel an der Jugendherberge je nach Altersklasse an der Aschbergschänke oder der...