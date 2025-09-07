Der Reichenbacher FC muss zittern: Siegtreffer fällt erst in der 90. Minute

Oberes Vogtland
In der 2. Runde des Fußball-Sachsenpokals haben sich die Vogtländer nur ganz knapp mit 3:2 (1:1) beim SV Tapfer Leipzig durchgesetzt. Nun hofft man auf einen namhaften Gegner.
Es lief die 88.Minute, alles wartete auf dem Schlusspfiff. Doch Tapfer Leipzig, das 1:2 hinten lag, glich zum 2:2 aus. Der Frust war auf der Reichenbacher Bank deutlich zu spüren, der RFC wollte eine Verlängerung unbedingt vermeiden. Doch den Vogtländern gelang noch der Lucky Punch: Schewski sprintete in ein Fehlabspiel des Leipziger...
