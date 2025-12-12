Der Showdown beim VfL Halle: Kann sich der VfB Auerbach für die 0:5-Demütigung rächen?

Das letzte Spiel des Jahres steht für die Vogtländer nicht nur unter dem Motto Wiedergutmachung. Auch möchte man ein deutliches Zeichen setzen.

Dem VfB Auerbach steht an diesem Sonntag eine anspruchsvolle Auswärtsaufgabe in der Fußball-Oberliga bevor. Die Mannschaft von Trainer Sven Köhler tritt um 13 Uhr beim Tabellenachten VfL Halle 96 im Stadion am Zoo an und möchte dort ein deutlich besseres Ergebnis erzielen als im ersten Aufeinandertreffen der Saison. Das Hinspiel in Auerbach... Dem VfB Auerbach steht an diesem Sonntag eine anspruchsvolle Auswärtsaufgabe in der Fußball-Oberliga bevor. Die Mannschaft von Trainer Sven Köhler tritt um 13 Uhr beim Tabellenachten VfL Halle 96 im Stadion am Zoo an und möchte dort ein deutlich besseres Ergebnis erzielen als im ersten Aufeinandertreffen der Saison. Das Hinspiel in Auerbach...