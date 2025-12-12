MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Verfolgung: Tim Kaiser (rechts) vom VfB Auerbach klebt hier dicht an Bautzens Steve Schröder.
Verfolgung: Tim Kaiser (rechts) vom VfB Auerbach klebt hier dicht an Bautzens Steve Schröder. Bild: Paul Scholze
Verfolgung: Tim Kaiser (rechts) vom VfB Auerbach klebt hier dicht an Bautzens Steve Schröder.
Verfolgung: Tim Kaiser (rechts) vom VfB Auerbach klebt hier dicht an Bautzens Steve Schröder. Bild: Paul Scholze
Auerbach
Der Showdown beim VfL Halle: Kann sich der VfB Auerbach für die 0:5-Demütigung rächen?
Von Christian Flechsig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das letzte Spiel des Jahres steht für die Vogtländer nicht nur unter dem Motto Wiedergutmachung. Auch möchte man ein deutliches Zeichen setzen.

Dem VfB Auerbach steht an diesem Sonntag eine anspruchsvolle Auswärtsaufgabe in der Fußball-Oberliga bevor. Die Mannschaft von Trainer Sven Köhler tritt um 13 Uhr beim Tabellenachten VfL Halle 96 im Stadion am Zoo an und möchte dort ein deutlich besseres Ergebnis erzielen als im ersten Aufeinandertreffen der Saison. Das Hinspiel in Auerbach...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.12.2025
6 min.
Entscheidende Tage: Was kommt in den Ukraine-Friedensplan?
Für die Ukraine und ihre europäischen Verbündeten steht ein Spitzentreffen in Berlin an. (Archivbild)
Wie könnte ein Kompromiss im Ukraine-Konflikt aussehen? In Berlin beraten internationale Spitzenpolitiker über Territorien, Sicherheitsgarantien und eingefrorenes russisches Geld.
05.12.2025
2 min.
Fußball-Oberliga: VfB Auerbach muss nach langer Spielpause zu Budissa Bautzen
Sven Köhler, Trainer des VfB Auerbach, hat in Bautzen aufgrund von Verletzungen einige Personalsorgen.
Die Vogtländer haben versucht, die spielfreie Zeit mit guten Trainingseinheiten zu überbrücken. Nun hofft man auswärts wieder in seinen Rhythmus zu finden, wenn auch mit wenig Personal.
Laura-Louis Freimann und Christian Flechsig
12.12.2025
4 min.
„Der Schuss hat sich aus meiner Büchse gelöst“: Brand-Erbisdorfs OB Martin Antonow verursacht schweren Jagdunfall
Martin Antonow ist gern im Wald unterwegs und seit 2012 im Besitz eines Jagdscheins.
Was geschah im Waldstück bei Langenau? Ein 20-jähriger Jagdfreund ist schwer verletzt worden. Sechs Wochen nach dem Unglück in Brand-Erbisdorf ergibt sich langsam ein klares Bild.
Steffen Jankowski
13.12.2025
4 min.
Trump, Clinton, Allen: Neue Fotos in Epstein-Affäre
Im Epstein-Skandal haben US-Kongressabgeordnete erneut Fotos veröffentlicht. (Archivfoto)
Erst zu Beginn des Monats hatten US-Kongressmitglieder Fotos von Jeffrey Epsteins Privatinsel freigegeben. Nun folgen weitere Bilder.
11.12.2025
4 min.
Kundenansturm auf Sachsens modernsten Supermarkt: So lief die Neueröffnung in Plauen
Andreas Hollenbach war am Donnerstagmorgen der erste Kunde im neuen Plauener Edeka-Center. Schon kurz vor 6 Uhr stand er vor der Tür.
Wer am Donnerstagmorgen ganz vorn sein wollte, als der Markt an der Reißiger Straße öffnete, musste sich schon eine Stunde vor der Eröffnung anstellen. Doch was sagen die Plauener über ihren neuen Markt?
Bernd Jubelt
07.12.2025
3 min.
Trotz Überzahl und Ausgleich: VfB Auerbach unterliegt in Bautzen mit 1:3
Hier agiert Torschütze Cedric Graf (links) vom VfB Auerbach im Pokalspiel gegen Dresden Striesen vor dem Tor. Auch in Bautzen traf er – wenn auch vom Elfmeterpunkt.
Die Vogtländer sind am Freitagabend beim FSV Budissa leer ausgegangen. Der Ausfall einiger Stammspieler konnte nicht kompensiert werden, trotz Vorteile auf dem Platz.
Laura Freimann und Christian Flechsig
Mehr Artikel