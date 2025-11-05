Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Auerbacher Trainer Sven Köhler musste zu Saisonbeginn ab und zu lauter werden. Abgesehen vom 0:0 gegen Sandersdorf stimmten zuletzt aber die Ergebnisse des VfB. Bild: Joachim Thoß
Der Auerbacher Trainer Sven Köhler musste zu Saisonbeginn ab und zu lauter werden. Abgesehen vom 0:0 gegen Sandersdorf stimmten zuletzt aber die Ergebnisse des VfB. Bild: Joachim Thoß
Auerbach
Der VfB Auerbach vorm Derby gegen den VFC Plauen: Warum der Trainer auf möglichst viel Normalität setzt
Von Monty Gräßler
Der Fußball-Oberligist geht mit Rückenwind ins Heimspiel gegen die Spitzenstädter. Sven Köhler weiß um die Brisanz, bleibt aber trotzdem seiner eher ruhigen und sachlichen Art treu.

Wenn am Freitag, 19 Uhr das Vogtlandderby zwischen dem VfB Auerbach (8. Platz/16 Punkte) und dem VFC Plauen (6./17) den 12. Spieltag der Fußball-Oberliga einläutet, können die Gastgeber mit einem gewissen Selbstvertrauen auf den Platz gehen. Die Mannschaft hat zuletzt fünf Pflichtspiele in Folge nicht verloren und ist dabei viermal ohne...
Mehr Artikel