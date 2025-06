Der VFC Plauen im Mega-Umbruch: Wer beim Trainingsauftakt fehlte und wer überraschend dabei war

19 Feldspieler und drei Torhüter haben die erste Einheit beim Fußball-Oberligisten absolviert. Vorher hatte der Verein zwei weitere Personalien geklärt und auch abseits des Platzes Weichen gestellt.

Der VFC Plauen ist am Montag als wahrscheinlich erste Mannschaft der Fußball-Oberliga in die Vorbereitung auf die in knapp sechs Wochen beginnende Saison gestartet. Das macht nach dem Abstieg aus der Regionalliga insofern Sinn, da sich der Verein angesichts von aktuell 15 Ab- und 17 Zugängen in einem großen personellen Umbruch befindet. „Wir...