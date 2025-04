Der VFC Plauen zwischen Hadern und Hoffen: Das waren die Reaktionen nach dem 1:2 bei Carl Zeiss Jena

Die Vogtländer kämpfen in der Fußball-Regionalliga weiter um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze. Wird das nächste Heimspiel am Sonntag gegen Zehlendorf dabei der große Weichensteller?

Nach der zehnten Saisonniederlage mit einem Tor Unterschied war die Reaktion der mitgereisten Fans für die Regionalliga-Fußballer des VFC Plauen am Dienstagabend etwas Balsam auf die Seele. „Sie haben gesagt, dass sie stolz auf uns sind und weiter hinter uns stehen, weil sie sehen, dass wir kämpfen", sagte Innenverteidiger Eric Träger nach...