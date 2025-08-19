Deutsche Rallyemeisterschaft: Philip Geipel bleibt als einziger an Marijan Griebel dran

Der Plauener hat bei der Saarland-Pfalz-Rallye seinen vierten Podestplatz der Saison eingefahren. Dagegen büßte Julius Tannert aus Zwickau wichtige Punkte im Kampf um den Titel ein.

Die sächsischen Rallye-Asse haben nach dem fünften von sieben Läufen zur Deutschen Meisterschaft nur noch minimale Chancen, Marijan Griebel aus Hahnweiler den erneuten Sieg in der Gesamtwertung streitig zu machen. Der 36-jährige Titelverteidiger stellte am Wochenende mit dem vierten Sieg in Folge seine Klasse eindrucksvoll unter Beweis. Bei...