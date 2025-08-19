Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Foto zeigt Philip Geipel auf dem Weg zum zweiten Platz bei der Saarland-Pfalz-Rallye.
Das Foto zeigt Philip Geipel auf dem Weg zum zweiten Platz bei der Saarland-Pfalz-Rallye. Bild: dontcut.de
Das Foto zeigt Philip Geipel auf dem Weg zum zweiten Platz bei der Saarland-Pfalz-Rallye.
Das Foto zeigt Philip Geipel auf dem Weg zum zweiten Platz bei der Saarland-Pfalz-Rallye. Bild: dontcut.de
Plauen
Deutsche Rallyemeisterschaft: Philip Geipel bleibt als einziger an Marijan Griebel dran
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Plauener hat bei der Saarland-Pfalz-Rallye seinen vierten Podestplatz der Saison eingefahren. Dagegen büßte Julius Tannert aus Zwickau wichtige Punkte im Kampf um den Titel ein.

Die sächsischen Rallye-Asse haben nach dem fünften von sieben Läufen zur Deutschen Meisterschaft nur noch minimale Chancen, Marijan Griebel aus Hahnweiler den erneuten Sieg in der Gesamtwertung streitig zu machen. Der 36-jährige Titelverteidiger stellte am Wochenende mit dem vierten Sieg in Folge seine Klasse eindrucksvoll unter Beweis. Bei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.08.2025
2 min.
Zwickauer Rallyepilot Julius Tannert erholt sich in den Weinbergen schnell von unerwartetem Rückschlag
Die Rallye Mittelrhein hält landschaftlich tolle Perspektiven bereit – für die haben die Fahrer wie Julius Tannert aber keinen Blick übrig.
Das vierte Rennwochenende der Deutschen Rallye-Meisterschaft wollte der Westsache eigentlich nutzen, um stärker in den Titelkampf einzugreifen. Am Ende machte ihn Rang 6 trotzdem glücklich.
Anika Zimny
21.08.2025
5 min.
Radsportlegende Jan Ullrich vor seiner Fahrt nach Chemnitz im Interview: „Zur Not können mich die anderen Teilnehmer ja auch schieben“
Jan Ullrich, hier bei einem Talkshowauftritt im Juni dieses Jahres, wird am 13. September die letzte Etappe des European Peace Ride von Usti nad Labem nach Chemnitz mitfahren.
Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger ist am 13. September auf der letzten Etappe des European Peace Ride dabei. „Freie Presse“ hat mit ihm über seinen Fitnesszustand und Erinnerungen an Sachsen gesprochen.
Thomas Reibetanz
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
11:30 Uhr
2 min.
Kommentar zu Lehrer ohne Schulabschluss: Wo ein Wille ist ...
Meinung
Redakteur
Hans-Rainer Wolf ist 1946 Neulehrer geworden. Und das nahezu ohne Ausbildung.
Hans-Rainer Wolf ist 97 Jahre alt. Vor 40 Jahren musste er den Lehrerberuf aus gesundheitlichen Gründen an den Nagel hängen. Kann er Schülern heute noch etwas Wertvolles vermitteln?
Cristina Zehrfeld
31.07.2025
2 min.
Rallyepilot Julius Tannert aus Zwickau freut sich auf Strecken durch die Weinberge
Rallyepilot Julius Tannert freut sich, dass es am Wochenende endlich wieder ernst wird.
Am Wochenende steht am Mittelrhein und der Mosel das vierte Rennen der Deutschen Rallye-Meisterschaft an. In das geht der Dritte der Gesamtwertung mit einem klaren Anspruch.
Anika Zimny
11:30 Uhr
1 min.
Zoll stoppt illegale Produktion von Wasserpfeifentabak
Die Ermittlungen konzentrieren sich auf sieben Beschuldigte. (Symbolbild)
Eine Bande aus dem Leipziger Raum soll aus Rauchtabak, Glycerin, Zucker, Zitronensäure und Aromastoffen Wasserpfeifentabak hergestellt haben. Der Zoll ist ihnen nun auf die Schliche gekommen.
21.08.2025
1 min.
Wieder mit Helm und Gasmaske: Beklaute Feuerwehrpuppen in Rechenberg-Bienenmühle neu ausgestattet
Update
Kurz vor dem Heimatfest hatten unbekannte den beiden Feuerwehrpuppen Helm und Gasmaske gestohlen. Beides ist inzwischen ersetzt.
Mit viel Liebe hatten die Einwohner ihr Dorf fürs Heimatfest herausgeputzt – sogar mit Feuerwehrfiguren. Unbekannte stahlen deren Ausrüstung.
Heike Hubricht
Mehr Artikel