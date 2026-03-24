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Tom Förster hat bei den Treuener Stadtmeisterschaften über 10 Kilometer den Sieg erlaufen.
Tom Förster hat bei den Treuener Stadtmeisterschaften über 10 Kilometer den Sieg erlaufen. Foto: Ramona Schwabe
Tom Förster hat bei den Treuener Stadtmeisterschaften über 10 Kilometer den Sieg erlaufen.
Tom Förster hat bei den Treuener Stadtmeisterschaften über 10 Kilometer den Sieg erlaufen. Foto: Ramona Schwabe
Reichenbach
Deutscher Meister holt Sieg bei Treuener Stadtmeisterschaften
Von Ramona Schwabe
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Mehr als 200 Teilnehmer sind in Treuen an den Start gegangen. Für viele war es ein Aufgalopp in die Saison.

Einer der schnellsten Läufer aus Sachsen ist bei den 33. Treuener Stadtmeisterschaften im Straßenlauf am Start gewesen. Und Tom Förster, der für die LG Braunschweig startet, hat über die 10-Kilometer-Distanz mit einer Zeit von 32:34 Minuten die Konkurrenz weit hinter sich gelassen. Der Glauchauer ist 2022 Deutscher Meister über 10.000 Meter...
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