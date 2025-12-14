Deutscher Wasserballpokal: SVV Plauen mit starkem Auftritt gegen Erstligist Neukölln

Auch wenn es nicht zum Einzug ins Viertelfinale gereicht hat: Die Plauener Wasserballer haben gegen den Favoriten aus der Hauptstadt gezeigt, was in ihnen steckt.

Der SVV Plauen hat sich im Achtelfinale des Deutschen Wasserball-Pokals teuer verkauft. Im Heimspiel am Samstagabend gegen Erstligist SG Neukölln zeigte die Mannschaft eine über weite Strecken starke und vor allem mutige Leistung, musste sich am Ende jedoch mit 14:20 (4:5; 4:3; 1:9; 5:3) geschlagen geben. Vor allem die erste Spielhälfte machte...