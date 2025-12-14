MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Matthias Schädlich im Tor der Plauener bekam gegen den Erstligisten allerhand zu tun.
Matthias Schädlich im Tor der Plauener bekam gegen den Erstligisten allerhand zu tun. Bild: Oliver Orgs
Matthias Schädlich im Tor der Plauener bekam gegen den Erstligisten allerhand zu tun.
Matthias Schädlich im Tor der Plauener bekam gegen den Erstligisten allerhand zu tun. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Deutscher Wasserballpokal: SVV Plauen mit starkem Auftritt gegen Erstligist Neukölln
Von Sascha Wolf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auch wenn es nicht zum Einzug ins Viertelfinale gereicht hat: Die Plauener Wasserballer haben gegen den Favoriten aus der Hauptstadt gezeigt, was in ihnen steckt.

Der SVV Plauen hat sich im Achtelfinale des Deutschen Wasserball-Pokals teuer verkauft. Im Heimspiel am Samstagabend gegen Erstligist SG Neukölln zeigte die Mannschaft eine über weite Strecken starke und vor allem mutige Leistung, musste sich am Ende jedoch mit 14:20 (4:5; 4:3; 1:9; 5:3) geschlagen geben. Vor allem die erste Spielhälfte machte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.12.2025
3 min.
Wasserball: Starker Teamspirit führt Zweitligist SVV Plauen zum klaren Erfolg
Der Plauener Lasse Iffland (Mitte) bringt sich hier gegen den SVV Esslingen zur Verteidigung in Position. Er wurde später zum Spieler des Tages gewählt.
Das Heimspiel gegen den SSV Esslingen haben die Spitzenstädter mit 20:10 souverän für sich entschieden. Damit kehrt die Mannschaft pünktlich vor einer anspruchsvollen Aufgabe am kommenden Wochenende zurück in die Erfolgsspur.
Sascha Wolf
13.12.2025
3 min.
Bürgermeister aus dem Erzgebirge bekommt zum Weihnachtsmarkt ein kahles Bäumchen
Der Nikolaus übergab Bürgermeister André Oswald (l.) das kahle Bäumchen auf der Weihnachtsmarktbühne.
Johanngeorgenstadts Bürgermeister André Oswald hatte ungewöhnliche Gäste zum diesjährigen Schwibbogenfest eingeladen. Die brachten ihm ein besonderes Geschenk mit. Das wurde am Sonnabend überreicht.
Irmela Hennig
18:27 Uhr
4 min.
Höler-Traumtor verhindert Dortmunder Sieg in Freiburg
Lucas Höler (l.) traf sehenswert, Jobe Bellingham sah Rot.
Der BVB zeigt zunächst eine Reaktion auf die Turbulenzen unter der Woche, schwächt sich in Freiburg aber selbst. Nach einer Roten Karte gegen Bellingham schlagen die Breisgauer spät zu.
Christoph Lother, dpa
11:00 Uhr
2 min.
SVV Plauen fordert im Wasserballpokal Erstligist Neukölln
Max Beuchert hofft auch im Pokalknaller gegen Neukölln auf viel Grund zum Torjubel.
Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Gilt diese aus dem Fußball bekannte Floskel auch beim Wasserball? Eine Antwort darauf könnte es am Samstagabend im Plauener Stadtbad im letzten großen Spiel des Jahres geben.
Sascha Wolf
13.12.2025
6 min.
Lithium-Abbau: Schon 2026 könnten Arbeiten für größtes Bergwerk im sächsischen Erzgebirge beginnen
BMWE-Staatssekretär Stefan Rouenhoff (l.) und Zinnwald-Lithium-Chef Marko Uhlig im Bohrkern-Lager des Bergbauunternehmens. Rechts der Förderturm des früheren Arno-Lippmann-Schachts in Altenberg.
Ein Staatssekretär des Bundeswirtschaftsministeriums besucht die Zinnwald Lithium GmbH – und diskutiert vor der Tür mit aufgebrachten Bergbaugegnern.
Oliver Hach
18:44 Uhr
2 min.
Eispiraten Crimmitschau packen die Sensation: Rumpfkader gelingt das erste Sechs-Punkte-Wochenende der Saison
Torhüter Christian Schneider hatte am Wochenende großen Anteil an den beiden Siegen der Eispiraten Crimmitschau.
Nur 13 Feldspieler und ein etatmäßiger Torhüter standen dem Eishockey-Zweitligisten am Sonntag zur Verfügung. Der zeigte angesichts dessen eine Meisterleistung und belohnt sich mit einer Premiere.
Anika Zimny
Mehr Artikel