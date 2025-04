Die Fußballer des Monats im Vogtland: Fünf junge Wilde mischen ihre Ligen auf

Erstmals in diesem Kalenderjahr hat die Internetplattform vogut.de die besten Fußballer des vergangenen Monats prämiert. Ein Verein ist in gleich zwei Ligen mit dem besten Spieler vertreten.

Das Fußballjahr 2025 hatte erst Anfang März so richtig begonnen und schon sind die verschiedenen Ligen auf Kreisebene und auch in der Sachsenliga und Sachsenklasse auf der Zielgeraden. Die ersten Entscheidungen werden in den kommenden Wochen fallen, was Auf- und Abstieg beziehungsweise Meisterschaften angeht. Pünktlich zum spielfreien...