Die jungen Starken: Gewichtheber aus dem Vogtland übertreffen sich selbst beim Schülerpokal

Plauen
Die Athleten des AC Atlas Plauen dominieren beim Schülerpokal mit Platz 1 in der Mannschaftswertung und fahren zum Finale in Riesa. Dabei sein wird auch die TSG Rodewisch.
Beim 4. Schülerpokal und den gleichzeitig ausgetragenen Sachsenmeisterschaften in Plauen zeigten die Nachwuchs-Gewichtheber des AC Atlas Plauen und der TSG Rodewisch herausragende Leistungen. Beide Vereine gehören zu den Finalisten.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.