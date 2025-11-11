Die jungen Starken: Gewichtheber aus dem Vogtland übertreffen sich selbst beim Schülerpokal

Die Athleten des AC Atlas Plauen dominieren beim Schülerpokal mit Platz 1 in der Mannschaftswertung und fahren zum Finale in Riesa. Dabei sein wird auch die TSG Rodewisch.

Beim 4. Schülerpokal und den gleichzeitig ausgetragenen Sachsenmeisterschaften in Plauen zeigten die Nachwuchs-Gewichtheber des AC Atlas Plauen und der TSG Rodewisch herausragende Leistungen. Beide Vereine gehören zu den Finalisten. Beim 4. Schülerpokal und den gleichzeitig ausgetragenen Sachsenmeisterschaften in Plauen zeigten die Nachwuchs-Gewichtheber des AC Atlas Plauen und der TSG Rodewisch herausragende Leistungen. Beide Vereine gehören zu den Finalisten.