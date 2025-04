Die Null muss stehen: Vogut-11 der Woche wird von einem Abwehrriegel angeführt

Gleich zehn Spieler haben es am vergangenen Wochenende mit ihren Leistungen zum ersten Mal in dieser Saison in die Vogut-11 der Woche geschafft. Willi Schwarzmeier (1. FC Ranch) ist zum zweiten Mal in Folge dabei.

Die neue Ausgabe der Vogut-11 der Woche hat gleich zehn neue Gesichter parat. Der einzige Spieler, der schon vorher in der Auswahl auftauchte, ist Willi Schwarzmeier vom 1. FC Ranch Plauen. Der hat es zum insgesamt vierten Mal in die Vogut-11 geschafft und nun sogar zwei Wochen nacheinander. Für den Rest ist die wöchentliche Vogtlandauswahl... Die neue Ausgabe der Vogut-11 der Woche hat gleich zehn neue Gesichter parat. Der einzige Spieler, der schon vorher in der Auswahl auftauchte, ist Willi Schwarzmeier vom 1. FC Ranch Plauen. Der hat es zum insgesamt vierten Mal in die Vogut-11 geschafft und nun sogar zwei Wochen nacheinander. Für den Rest ist die wöchentliche Vogtlandauswahl...